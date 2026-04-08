Paramount anuncia la salida de su presidente, Jeff Shell, para defenderse de una demanda

Shell enfrenta una demanda de 150 millones de dólares de un jugador de apuestas profesional de Las Vegas, R.J. Cipriani, quien alega que el ejecutivo incumplió un acuerdo verbal relacionado con servicios de comunicación de crisis y con la producción de una serie de televisión.

Cipriani alega también que Shell compartió información confidencial sobre PSKY en violación de las leyes bursátiles.

Paramount aclara en el comunicado sobre la salida de Shell que su revisión "completa y exhaustiva" de los argumentos de la demanda, realizada por el Consejo de Administración y un asesor legal independiente, determinó que "dichas alegaciones no constituyen una infracción de la legislación bursátil".

El Consejo indicó, además, que Shell notificó de inmediato a Paramount sobre estas acusaciones y afirmó que él está tomando acciones legales "contundentes", razón por la cual deja la presidencia.

PSKY, su Consejo de Administración y sus accionistas responderán durante el proceso judicial a las reclamaciones "frívolas e infundadas" de la demanda, agrega.

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Shell contrademandó a Cipriani, a quien acusó de intentar extorsionarlo y difamarlo mediante la invención de "una historia completamente falsa", señaló hoy la revista Variety.

La salida de Shell surge en medio del proceso de compra de la legendaria Warner Bros Discovery (WBD) por parte de la Paramount.

Tras la adquisición de WBD, se espera que sus altos cargos -incluidos el director ejecutivo David Zaslav, el jefe de ingresos y estrategia Bruce Campbell y el director de streaming JB Perrette- abandonen la compañía, agrega la revista.

Shell fue contratado como presidente en 2024 tras salir del grupo NBC, que le rescindió su contrato después de que una investigación concluyera que había incurrido en una conducta inapropiada con una empleada, incluyendo acoso sexual, unas acusaciones que según Comcast -la empresa matriz- fueron corroboradas.