Peña designa nuevo ministro de Economía con misión de atender gasto público y crecimiento

Peña oficializó su decisión en su cuenta de X, e indicó que en esta segunda mitad de su mandato de cinco años -que concluirá en 2028-, buscan "consolidar la buena marcha" de la economía paraguaya, que creció un 6,6 % en 2025.

En su publicación, el mandatario aseguró que Lovera tiene "la misión de mejorar la eficiencia del gasto público y acompañar el crecimiento, de la mano del sector privado, para beneficio de todos los paraguayos".

"Quiero un Estado ágil, que garantice las condiciones para que el país siga desarrollándose", remató Peña, también economista de profesión.

Lovera, con más de 33 años de experiencia en la función pública, es economista de la Universidad Nacional de Asunción.

El pasado 31 de marzo, Peña destituyó a Fernández Valdovinos, en el marco de una reestructuración de su Gobierno y cuando el país ha emprendido ajustes en el gasto público como parte de un plan de "economía de guerra" en materia fiscal, ante una caída de la recaudación tributaria y de los ingresos de las represas binacionales de Itaipú y Yacyretá por la baja del dólar.

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Paraguay, que prevé crecer un 4,2 % este año, tiene una deuda pública que ascendía en enero pasado a 20.522,7 millones de dólares, equivalente al 36,4 % del producto interior bruto, y un déficit fiscal que cerró en 1.047 millones de dólares en 2025, un 2,0 % del PIB, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas.