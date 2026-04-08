Remesas al Triángulo Norte de Centroamérica llegan a 7.183 millones, 7,6 % más que en 2025

Las cifras recabadas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indican que esta cifra es superior en 509 millones de dólares a los 6.674 millones de dólares registrados en el 2025.

Del total de remesas recibidas en enero y febrero pasados, de acuerdo con las estadísticas de la OIM, 1.524,8 millones de dólares (21,2 %) fueron recibidos por El Salvador, 3.848,6 millones (53,6 %) por Guatemala y 1.809,9 millones (25,2 %) por Honduras.

Estas cifras representan incrementos puntuales de un 8,4 % en la recepción de remesas para El Salvador, un 5,8 % para Guatemala y un 11,2 % para Honduras, en comparación con los mismos meses del año anterior.

Cada año, más de 500.000 personas procedentes de estos tres países intentan emigrar de manera irregular a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.

Para el caso de El Salvador, las remesas son enviadas principalmente desde los Estados Unidos, donde viven más de 2 millones de salvadoreños y son el principal sostén de la economía del país centroamericano, donde este dinero es utilizado en su mayoría para el consumo de servicios, según lo señalado por diversos economistas.