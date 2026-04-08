Rubio recibe a Rutte antes de ver a Trump en plena polémica por la tensión con la OTAN

Rubio y Rutte comparecieron ante los medios de comunicación antes de su encuentro, pero no respondieron a ninguna de las preguntas que los periodistas les plantearon.

Los dos líderes discutieron la operación en Irán, "los esfuerzos en curso liderados por Estados Unidos para lograr un fin negociado a la guerra entre Rusia y Ucrania", así como el "aumento de la coordinación y el reparto de la carga con los aliados de la OTAN", según un breve comunicado del viceportavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

La visita de Rutte a Washington, prevista desde hace tiempo, llega un día después de que Estados Unidos e Irán acordaran un alto el fuego de dos semanas a la guerra que comenzó el pasado 28 de febrero y que amenaza no solo con desestabilizar Oriente Medio sino también con dañar de manera profunda la economía mundial.

Además de la cuestión iraní, el viaje del secretario general de la Alianza Atlántica llega en un momento delicado por el enfado público de Trump con los países miembros, a los que ha llegado a calificar de "cobardes" por limitar el acceso a algunas de sus bases militares y por negarse a liderar una operación para abrir el estrecho de Ormuz.

Uno de los objetivos de Rutte es tratar de recomponer la relación o, al menos, calmar las últimas tensiones, un papel que ya ha llevado a cabo en anteriores ocasiones.

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De hecho, Rubio ha declarado recientemente que "una vez concluido este conflicto, tendremos que reevaluar esa relación. Tendremos que reevaluar el valor de la OTAN dentro de esa alianza para nuestro país".

El enfrentamiento de Trump con la OTAN, que le ha llevado en las últimas semanas a amenazar con la salida de Estados Unidos de la alianza y a describirla como un "tigre de papel", ha estallado con la guerra de Irán, pero viene de lejos.

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos sobre tomar el control de Groenlandia, territorio de Dinamarca, ya fueron un punto de fricción con los países aliados y la guerra de Ucrania continúa marcando las tensiones con Trump, en un momento decisivo en el que Kiev necesita el apoyo militar y de inteligencia de la alianza.

Los frentes internacionales abiertos son muchos y está previsto que se traten en la reunión de este miércoles de Trump y Rutte en la Casa Blanca.