Rutte dice que Trump está claramente decepcionado con la OTAN pero que se mostró receptivo

Rutte dijo durante la entrevista que pese al claro descontento del republicano con la organización que representa, "escuchó con atención" sus argumentos sobre lo que sucede en Europa respecto a la guerra en Irán.

"Es cierto que no todas las naciones europeas cumplieron con sus compromisos. ¡Entiendo perfectamente su decepción!", dijo Rutte justificando los recientes reproches de Trump contra los aliados que decidieron no respaldarlo en las operaciones militares contra Irán.

El secretario general fue consultado sobre si Trump mencionó sus intenciones de retirar a Estados Unidos de la OTAN durante su encuentro pero evitó responder directamente diciendo que la alianza está en medio de una "transformación" y que los países europeos están dispuestos a ser mas "cuidadosos" en temas de defensa.

La reunión de Rutte con Trump en la Casa Blanca se extendió por aproximadamente dos horas, sin acceso a la prensa y sin que la Administración estadounidense haya emitido aún algún pronunciamiento oficial respecto al encuentro.

El secretario general de la OTAN, se negó a opinar sobre las amenazas emitidas por Trump diciendo que acabaría con toda una civilización y dijo que ahora "el mundo es más seguro" gracias al "liderazgo del presidente Trump".

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La reunión llega después de que Trump haya vuelto a cargar de nuevo contra varios socios de la OTAN, a los que ha criticado por cerrar su espacio aéreo, impedir el uso de sus bases a operativos estadounidenses que ataquen a Irán o por no querer enviar buques militares al estrecho de Ormuz para asegurar el tráfico en el paso marítimo.

En las últimas semanas Trump ha llegado a calificar como "cobardes" a los miembros de la OTAN, a tildar a la alianza de "tigre de papel" y a amagar en más de una ocasión con la salida de Estados Unidos.

La reunión con Rutte se produce además un día después de que Washington y Teherán acordaran un alto el fuego de dos semanas que implica la reapertura del mencionado estrecho, por el que pasan parte importante de los hidrocarburos que se exportan globalmente.