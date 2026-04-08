Sánchez, satisfecho con el alto el fuego en Irán, mantiene sus críticas a Trump

Sánchez dio la bienvenida al anuncio del alto el fuego en Irán en un mensaje publicado este miércoles en la red social X, en el que destacó que ese tipo de anuncios siempre son una buena noticia, sobre todo, precisó, si conducen a una paz justa y duradera.

Pero subrayó que el alivio momentáneo no puede hacer olvidar el caos, la destrucción y las vidas perdidas.

"El Gobierno de España no aplaudirá a quienes incendian el mundo porque se presenten con un cubo", escribió el jefe del Ejecutivo en alusión a Trump, después de que Estados Unidos e Israel iniciasen los ataques a Irán el pasado 28 de febrero, que Sánchez ha considerado en todo momento que eran ilegales.

Irán y Estados Unidos acordaron este miércoles (martes, en Washington) un alto el fuego de dos semanas, durante el cual negociarán un acuerdo de paz en Pakistán con base a un plan de diez puntos presentado por Teherán que incluye, entre otros, un control iraní del estrecho de Ormuz.

También el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, celebró el alto el fuego y subrayó que es "un rayo de esperanza", aunque dijo que es un plazo "muy corto" para saber si fructificará y además Israel considera que el acuerdo no incluye el Líbano.