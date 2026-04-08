Sindicato llama al personal de cabina de Lufhansa a la huelga en Fráncfort y Múnich

La protesta fue anunciada en un comunicado, después de una votación en el que el 94 % de los afiliados a este sindicato de acompañantes de vuelo se pronunciase a favor.

Comenzará a las 00.01 hora local del viernes (las 22.01 GMT del jueves) y concluirá a las 22.00 de ese mismo día (20.00 GMT).

El objetivo es ejercer presión tras el fracaso de las negociaciones del convenio colectivo, después de que a lo largo de los últimos cinco meses la patronal haya indicado que no está dispuesta a avenirse a las demandas del sindicato, según éste.

"Hemos excluido deliberadamente los festivos de Semana Santa de las medidas de lucha laboral para minimizar el impacto para los viajeros. Somos conscientes de que a pesar de ello habrá afectaciones en el regreso de las vacaciones y lo lamentamos expresamente", declaró el presidente de UFO, Joachim Vázquez Bürger.

"Pero está clarísimo: la responsabilidad es de Lufhansa, que hasta ahora no ha logrado presentar una oferta negociable", aseguró, en referencia a las demandas del sindicato.