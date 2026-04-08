Tailandia confirma la muerte de 3 marineros del barco tailandés atacado por Irán en Ormuz

El ministro de Exteriores, Sihasak Phuangketkeow, confirmó el fallecimiento de los tres nacionales durante una rueda de prensa y anunció que tiene previsto viajar a mediados de mes a Omán para expresar su agradecimiento a las autoridades de ese país por el rescate de otros 20 tailandeses durante el mismo incidente.

El 11 de marzo, el MV Mayuree Naree sufrió un ataque en aguas del estrecho de Ormuz, uno de los focos de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en medio de una escalada entonces de ataques por parte de Teherán contra embarcaciones que operan en sus aguas.

La Guardia Revolucionaria de Irán reivindicó posteriormente el ataque, que provocó un incendio a bordo y obligó a la tripulación a evacuar la embarcación y solicitar asistencia. Mientras 20 tripulantes lograron salir del barco y han retornado a Tailandia, tres quedaron desaparecidos.

Un equipo de búsqueda localizó la semana pasada restos humanos en el interior del carguero, que quedó atracado en la sureña isla iraní de Qeshm tras el ataque.

La confirmación del fallecimiento de los tres desaparecidos coincide con el anuncio de alto el fuego de dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán que, entre otros puntos, abre una vía al desbloqueo de la navegación por Ormuz.

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El jefe de la diplomacia tailandesa acogió con satisfacción la tregua y apremió a ambos países a "aprovechar esta oportunidad (...) para alcanzar un alto el fuego sostenible" y zanjar un conflicto que "ha dañado" la economía de muchos países, incluido Tailandia, muy dependiente del crudo procedente de los países del golfo Pérsico.

Sihasak dijo que también tiene previsto abordar en Omán la situación de nueve cargueros tailandeses, cinco de ellos que transportan fertilizante, y que permanecen atrapados en la región desde que estalló la guerra el pasado 28 de febrero.