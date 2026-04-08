TikTok invertirá otros 1.000 millones de euros en un segundo centro de datos en Finlandia

Según un comunicado remitido por la compañía a EFE, el nuevo centro de datos estará situado en la ciudad de Lahti (sur), a unos 60 kilómetros al oeste de Kouvola, donde se espera que las instalaciones anunciadas en 2025 empiecen a operar este mismo año.

Ambas inversiones, apunta el documento, se enmarcan dentro de lo que la plataforma desarrollada por la tecnológica china ByteDance denomina 'Proyecto Clover', una inversión de 12.000 millones de euros a lo largo de una década para garantizar "protecciones líderes en el sector para los datos de más de 200 millones de usuarios europeos".

El centro de Lahti "reforzará la capacidad de la compañía para garantizar el almacenamiento predeterminado de los datos de los usuarios europeos en Europa, bajo estrictos controles de acceso y sistemas de supervisión avanzados", agrega.

La apuesta por Finlandia se debe a la "combinación única de una sólida infraestructura digital, acceso a energía limpia y fiable, y una mano de obra altamente cualificada" que ofrece el país, según su director local de Políticas Públicas, Christian Hannibal.

TikTok ha estado en los últimos años en el ojo del huracán en Estados Unidos, donde a finales de enero confirmó la venta de la mayoría de sus operaciones en el país norteamericano a un grupo de inversores no chinos para evitar su prohibición, mientras que en Europa afronta ahora una batalla contra los reguladores, que exigen que la plataforma cambie su "diseño adictivo".