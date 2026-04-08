Tribunal marroquí restablece cinco años de cárcel a un exministro por malversar fondos

Previamente, en mayo de 2025, el Tribunal de Apelación de Rabat rebajó de cinco a tres años una condena inicial de julio de 2024 dictada por el la Corte de Primera Instancia contra Ziane por no devolver los fondos. Sin embargo, la Corte de Casación anuló esa sentencia y ordenó repetir el juicio.

La decisión de este martes, confirmada este miércoles a EFE por su hijo y abogado Ali Reda Ziane, anula la sentencia previa del Tribunal de Apelación y restablece la pena original de cinco años de prisión dictada en primera instancia.

La defensa anunció que recurrirá esta nueva resolución ante la Corte de Casación.

Ziane, de 83 años y encarcelado desde noviembre de 2022, cumplió además otra pena paralela de tres años por once delitos, entre ellos insultos a jueces y funcionarios y difusión de informaciones falsas.

Nacido en Málaga, con doble nacionalidad española y marroquí, Ziane fue ministro de Derechos Humanos (1995-1996) y en los años previos a su detención se ha erigido en una de las voces más críticas contra la monarquía y las instituciones estatales.

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Amnistía Internacional denunció en su informe de 2024 que Ziane integra un grupo de seis personas condenadas en Marruecos por "ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión".