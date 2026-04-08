Turismo generó movimiento económico de 35,9 millones de dólares en Semana Santa en Bolivia

Yañez indicó que tienen información "de que se han movido aproximadamente 250 millones de bolivianos en el país" en el reciente festivo por Semana Santa, según un comunicado de prensa de ese ministerio.

Según la ministra, ese movimiento no se limitó a destinos considerados "católicos", como el santuario mariano de Copacabana, a orillas del lago Titicaca que comparten Bolivia y Perú, o la ciudad de Sucre, la capital constitucional del país, sino que también se registró en "el salar de Uyuni y otros destinos turísticos importantes" a nivel nacional.

La autoridad mencionó que Sucre fue uno de los lugares más destacados, ya que recibió a unos 27.000 visitantes y la ciudad registró una tasa de ocupación hotelera del 80 %.

"Es importante también mencionar que el Festival del Santo Sabor ha tenido más o menos 6.500 platos vendidos en cuatro horas, con una asistencia masiva y hemos tenido una generación aproximada de 11,8 millones de bolivianos (unos 1,6 millones de dólares)" para la región, señaló Yañez.

La séptima versión del citado festival se efectuó el pasado jueves, con una oferta de la cocina tradicional de Bolivia para Semana Santa.

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El Gobierno boliviano consideró que el movimiento económico generado durante este festivo refleja una reactivación del sector turístico en el país.

Durante Semana Santa, en Bolivia es festivo solamente el viernes y el jueves en las entidades estatales se suele disponer el trabajo en horario continuo hasta el mediodía.