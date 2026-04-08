Un hombre confiesa en Alemania haber abusado en más de 900 ocasiones de su hijastra

De acuerdo con estas fuentes, el hombre, de 46 años, admitió ante el Tribunal Regional de Erfurt estos y otros cargos, después de que inicialmente su abogada indicara que su cliente no quería prestar declaración.

Sin embargo, cambió de opinión después de que el juez que preside la sección de menores del tribunal le explicara que, dada la enorme cantidad de pruebas en su contra, solo una confesión podría llevar a una reducción de la pena.

"Este caso supera cualquier otro que esta sala haya visto jamás", afirmó el magistrado, que pidió al hombre que evite que los niños tengan que testificar, según Bild.

La Fiscalía, de acuerdo con estos medios, enumeró 973 ocasiones en las que el hombre presuntamente abusó, filmó y fotografió a su hijastra, nacida en 2007, entre finales de 2017 y 2024.

También se le acusa de haberla agredido sexualmente en una escuela donde trabajaba como limpiador.

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Además, según los medios, el hombre obligó al hermanastro de la niña, dos años menor, a cometer actos sexuales con ella.

Todo ello con el supuesto argumento de que podía vender el material en la red oscura para mejorar la situación económica de la familia.

Asimismo, el hombre está acusado de contactar a una amiga de su hijastra a través de una cuenta falsa de Instagram, haciéndose pasar por un joven de 21 años que le ofreció dinero a cambio de fotos de ella desnuda.

La Policía alemana halló en discos duros y otros soportes de almacenamiento más de 160 horas de material de pornografía infantil durante un registro de su apartamento.

Los investigadores intervinieron después de recibir un aviso de EE.UU., donde un centro de lucha contra la explotación infantil, en cooperación con Meta (propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp) había detectado material ilegal relacionado con menores.