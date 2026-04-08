Varios detenidos en Guatemala por la desaparición de seis personas, entre ellas una menor

La Policía Nacional Civil (PNC) detalló a través de sus canales oficiales que tanto los mexicanos como los guatemaltecos están vinculados con el caso, aunque no se precisó la fecha en que ocurrieron las desapariciones.

Según la institución, las detenciones se registraron durante un operativo realizado en el municipio de Malacatán, en el departamento (provincia) de San Marcos, fronterizo con México.

Esa región se encuentra bajo el estado de prevención decretado por el presidente del país, Bernardo Arévalo de León, con la finalidad de combatir al crimen organizado, el narcotráfico y a las pandillas.

Los ciudadanos mexicanos, vinculados con la desaparición de las seis personas —incluida una adolescente de 16 años—, fueron identificados únicamente como Víctor "N" y Francisco "N", de 42 y 46 años, respectivamente.

Por su parte, los guatemaltecos detenidos son Víctor (43 años), Luis (43), Rony (44), Gilberto (35) y Narciso (34).

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Durante la diligencia, las fuerzas de seguridad incautaron 10 armas de fuego, entre ellas tres carabinas, las cuales contaban con su respectiva documentación, según el reporte policial.

La PNC puntualizó que el operativo se derivó de una investigación iniciada tras una denuncia anónima sobre la desaparición de las víctimas en una finca de la provincia de San Marcos.