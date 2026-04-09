AI critica a Rusia por declarar extremista a la organización de derechos humanos Memorial

"Durante casi 40 años, la incansable labor de Memorial documentando la represión pasada y presente en Rusia ha contribuido a rescatar del olvido las violaciones de derechos humanos de millones de personas", señaló en un comunicado Denis Krivosheev, director adjunto de la ONG.

Según Krivosheev, "como organización líder en derechos humanos, Memorial ha defendido valientemente los derechos humanos frente a una represión brutal".

Al declarar "extremista" esa organización, las autoridades "de hecho, criminalizan la labor en defensa de los derechos humanos", aseguró.

"A partir de ahora, dar un 'me gusta' o compartir material de Memorial en redes sociales, así como mencionar la organización sin especificar su estatus de 'extremista', podría acarrear una persecución penal", alertó.

El Tribunal Supremo de Rusia declaró este jueves extremista a Memorial a petición del Ministerio de Justicia, que incluyó hace un año en su lista de agentes extranjeros al director de ese centro de derechos humanos, Yan Rachinski.

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Se espera que los abogados de Memorial recurran el fallo, aunque por el momento se desconocen las repercusiones de la decisión del Supremo.

El Comité Noruego del Nobel denunció esta semana los intentos de criminalizar las actividades de la organización de derechos humanos rusa, que condenó firmemente la intervención militar rusa en Ucrania, al igual que hizo con las dos guerras en Chechenia.

Según el comité, la participación, financiación o difusión de sus publicaciones podrían acarrear a partir de ahora penas de cárcel.

La Justicia rusa ordenó la liquidación del Memorial en 2021 por haber ocultado presuntamente información sobre su función como "agente extranjero", justificar el extremismo y el terrorismo, y difundir una "imagen falsa de la URSS como Estado terrorista", tras lo que recibió el Nobel.

Creada cuando aún la Unión Soviética no había desaparecido, Memorial contó entre los miembros de su consejo fundador (en 1987) con Andréi Sájarov, Premio Nobel de la Paz en 1975, padre de la bomba de hidrógeno y precursor de la defensa de los derechos humanos en este país.