Alto comisionado d.humanos ONU expresa inquietud por ataques a las libertades en Serbia

Türk afirmó que las recientes elecciones locales del 29 de marzo estuvieron salpicadas por casos de intimidación a los votantes, redadas en sedes de la oposición y episodios de violencia que "plantearon serias dudas sobre la integridad del proceso electoral".
Paralelamente, hay una continua persecución de periodistas y crecientes presiones a los medios de comunicación, señaló.
A la vista de esta preocupante tendencia, Türk pidió a las autoridades serbias que tomen medidas para garantizar las libertades de prensa, expresión y de reunión pacífica.
"Es necesario adoptar medidas concretas para restablecer la confianza pública en las instituciones y en el Estado de derecho, mediante la realización de investigaciones transparentes sobre presuntas violaciones de los derechos humanos", concluyó.