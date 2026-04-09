Mundo
09 de abril de 2026 - 13:05

Argel condena los ataques "bárbaros y salvajes" de Israel en el Líbano

Imagen sin descripción

Argel, 9 abr (EFE).- Argelia condenó "en los términos más enérgicos" los ataques de Israel en el Líbano, que calificó de "bárbaros y salvajes", y pidió la intervención de la comunidad internacional.

Por EFE

Según una nota del Ministerio de Exteriores, estas ofensivas atentan "contra la soberanía, la seguridad y la estabilidad" del Líbano y "amenaza con sumir a toda la región en una espiral de escalada"

El Ejecutivo argelino expresó "su plena solidaridad" con el país, "sus líderes y su pueblo en estas difíciles circunstancias".

Pese al acuerdo alcanzado entre EE.UU. e Irán, Israel atacó el primer día de alto el fuego el Líbano con una serie de bombardeos que causaron la muerte de más de 250 personas.