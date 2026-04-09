Argel condena los ataques "bárbaros y salvajes" de Israel en el Líbano

Según una nota del Ministerio de Exteriores, estas ofensivas atentan "contra la soberanía, la seguridad y la estabilidad" del Líbano y "amenaza con sumir a toda la región en una espiral de escalada"
El Ejecutivo argelino expresó "su plena solidaridad" con el país, "sus líderes y su pueblo en estas difíciles circunstancias".
Pese al acuerdo alcanzado entre EE.UU. e Irán, Israel atacó el primer día de alto el fuego el Líbano con una serie de bombardeos que causaron la muerte de más de 250 personas.