Avanza en Ecuador el trámite para la extradición a EE.UU. del número dos de Los Choneros

Con esta decisión judicial avanza el trámite de extradición, precisó en un comunicado la Justicia en el que anotó que, como parte del procedimiento regular, se requirió al Estado solicitante la remisión de las garantías correspondientes para el avance de la causa.

La CNJ subrayó que reafirma su "estricto apego" al debido proceso y a la cooperación internacional eficaz para combatir el crimen transnacional, garantizando la correcta aplicación de la normativa constitucional y legal vigente.

El pasado lunes, la CNJ informó de que Peñafiel Nieto, alias 'Topo', considerado el segundo al mando de Los Choneros, el grupo criminal más antiguo de Ecuador, rechazó ser extraditado a EE.UU.

'Topo' fue detenido en septiembre pasado en la provincia amazónica de Napo por el presunto delito de tráfico de armas, y está recluido en la Cárcel del Encuentro, la prisión de máxima seguridad construida por iniciativa del presidente Daniel Noboa e inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador.

Además, es líder de Los Fatales, una facción de Los Choneros, grupo vinculado al mexicano Cartel de Sinaloa y denominado como 'terrorista' por Estados Unidos, y era hombre de confianza de José Adolfo Macías Villamar ('Fito'), máximo líder de la banda criminal y que está la espera de un juicio en Nueva York tras ser extraditado en julio pasado.

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Cuando fue detenido en septiembre, 'Topo' también tenía vigente otra orden de captura por el asesinato de un policía en 2024 y había sido detenido otras veces por asociación ilícita, secuestro extorsivo y pensiones alimenticias.

El ministro del Interior, John Reimberg, dijo en ese entonces que también tenía vínculos con el Frente Carolina Ramírez, un grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Ecuador se encuentra desde 2024 bajo un estado de 'conflicto armado interno' declarado por Noboa contra las bandas del crimen organizado, como Los Choneros, a las que el Gobierno pasó a denominar como "terroristas" y a las que atribuye la escalada de violencia que registra el país andino en los próximos años.

Solo en 2025, Ecuador cerró con 9.252 homicidios, un récord en la historia del país, de acuerdo a cifras oficiales.