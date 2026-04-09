Banco Central argentino flexibiliza algunas restricciones cambiarias pero amplía otra

Entre otras cosas, la autoridad monetaria dispuso eliminar para los inversores individuales el tope de 50 dólares para la extracción de efectivo en el exterior con tarjeta de crédito.

En el caso de las empresas, el Banco Central extendió los plazos para el ingreso de divisas por exportaciones e introdujo flexibilidades para el pago de títulos de deuda corporativa.

Pese a estas flexibilizaciones, el Banco Central extendió las restricciones para los individuos que operan con los denominados dólares financieros.

Estas medidas se dan en momentos de estabilidad cambiaria en Argentina y un aumento de la compra de dólares por parte del Banco Central para fortalecer sus reservas monetarias.

El próximo 14 de abril se cumplirá un año desde que el Gobierno del ultraliberal Javier Milei decidió abrir el 'cepo' cambiario, como se ha denominado la engorrosa maraña de restricciones para comprar dólares que durante casi catorce años intentó, sin suerte, contener el apetito de los argentinos por la divisa estadounidense y que se volvió una pesadilla para el funcionamiento de la economía del país suramericano.

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Tras haber firmado el 11 de abril de 2025 un acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Milei ordenó quitar muchas de las restricciones cambiarias, pero otras se han mantenido.

El propio acuerdo con el FMI establece el compromiso de Argentina de terminar con las trabas para las operaciones cambiarias.