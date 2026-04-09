Brasil pide evitar disputas geopolíticas en el Atlántico Sur al inicio de cita ministerial

Río de Janeiro, 9 abr (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, hizo este jueves en Río de Janeiro pide evitar que el Atlántico Sur se convierta en escenario de disputas geopolíticas, en la apertura de la IX Reunión Ministerial de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZPCAS).

Vieira transmitió un mensaje del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien expresó su preocupación por el actual contexto internacional, marcado por el mayor número de conflictos armados desde la Segunda Guerra Mundial.

Según el canciller, Lula encomendó a Brasil, que asume a partir de ahora la presidencia del foro, la tarea de preservar el Atlántico Sur como un espacio de paz y cooperación, lejos de tensiones externas.

"Nuestro océano no debe convertirse en escenario de disputas geopolíticas", afirmó el jefe de la cartera diplomática en la Escuela Naval de Río de Janeiro, donde se lleva a cabo el evento.

El canciller subrayó que los mares y océanos deben servir para acercar a los países, en referencia a las tensiones que se viven por la guerra en Ucrania y en Oriente Medio, las cuales, dijo, han impactado en los precios de la energía y los alimentos, con efectos más severos en los países en desarrollo.

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En ese marco, destacó que la Declaración de Río de Janeiro, que será adoptada al cierre de la reunión, reafirmará el compromiso de mantener el Atlántico Sur libre de armas nucleares y de destrucción masiva, así como de tensiones geopolíticas ajenas a la región.

La ZPCAS, creada en 1986 por resolución de la Asamblea General de la ONU, reúne a 24 países de África y Suramérica que suman cerca de 500 millones de habitantes.

El área marítima que comparten supera los 30 millones de kilómetros cuadrados y concentra importantes recursos naturales y biodiversidad, mientras que su franja costera, de unos 30.000 kilómetros, alberga gran parte de sus economías y poblaciones.

Entre los principales objetivos de este mecanismo están el desarrollo socioeconómico, la protección del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales y el uso pacífico de la región en el marco del respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados.

La ZPCAS está conformada por Angola, Argentina, Benín, Brasil, Cabo Verde, Camerún, Congo, Costa de Marfil, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bisáu, Guinea Ecuatorial, Liberia, Namibia, Nigeria, República Democrática del Congo, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica, Togo y Uruguay.

De los 24 miembros solo asistieron doce cancilleres y Argentina fue el único país suramericano que no tuvo como jefe de delegación al ministro de Exteriores.