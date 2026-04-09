Bruselas tacha de "extremadamente preocupante" que Hungría haya podido actuar contra la UE

Así lo indicó hoy la portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Paula Pinho, en la rueda de prensa diaria de esa institución después de las nuevas grabaciones que revelan cómo el Ejecutivo dirigido por el nacionalista Viktor Orbán informó a Moscú sobre asuntos europeos.

"Las presuntas revelaciones (...) destacan una posibilidad alarmante de un Gobierno de un Estado miembro que se ha coordinado con Rusia, por tanto, trabajando activamente contra la seguridad y el interés de la UE y todos sus ciudadanos", dijo la portavoz.

Es algo "extremadamente preocupante" y corresponde al gobierno del Estado miembro en cuestión explicarse urgentemente", añadió.

Por último, la misma portavoz señaló que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tiene previsto elevar este tema a nivel de los líderes de la Unión.

Según nuevas grabaciones publicadas por distintos medios, el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, prometió en varias ocasiones documentos internos de la Unión Europea (UE) a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, según nuevas grabaciones sobre los contactos entre esos dos países publicadas por medios de investigación este miércoles.

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Los audios, publicados por VSquare, FrontStory, Delfi Estonia, The Insider y el Centro de Investigaciones Ján Kuciak, recogen conversaciones entre los dos ministros entre diciembre de 2023 y agosto de 2025.

Cuando en julio de 2024 Hungría ocupó la Presidencia de la UE, Orbán realizó varios viajes y se entrevistó con los presidentes de Ucrania, Volodímir Zelenski; de Rusia, Vladímir Putin; y de China, Xi Jinping, en lo que el llamó “misión de paz”, sin el consentimiento de los líderes comunitarios y generando graves roces con ellos.

En aquella época, Szijjártó llamó a Lavrov para coordinar el encuentro con Putin, pero mantuvieron la charla en secreto para que los socios de Hungría en la UE y la OTAN no intervinieran.