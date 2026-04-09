Carlos Álvarez, el popular cómico peruano, asegura aplicar pena de muerte si es presidente

El candidato derechista, que en las últimas encuestas figura con opciones de pasar a la segunda vuelta, celebró el cierre de su campaña en el distrito de Chosica, situado en el extrarradio de la capital Lima, y como en el resto de su campaña, dijo que el país se enfrenta a una "cruzada humana y social" contra la criminalidad, principal preocupación de los peruanos en estos comicios.

"Si me dan ese honor de ser presidente, todo policía que use su arma de fuego para eliminar un delincuente para proteger a un ciudadano, no lo proceso, no lo doy de baja, yo lo condecoro", señaló el cómico, que se presenta en esta elección por el partido París Para Todos.

En ese sentido, aseguró que otorgará un bono económico a los agentes que atrapen a delincuentes y reducirá los beneficios de los presos en las cárceles.

El popular cómico, que durante su carrera ha imitado a presidentes y celebridades, sostuvo que luchará en el Congreso para que en Perú se pueda aplicar la pena de muerte en casos de sicariato (asesinato por encargo), feminicidios, e incluso en los casos de políticos corruptos.

Perú pertenece al Pacto de San José, que prohíbe esta medida, por lo que Álvarez ha anunciado en toda la campaña que el país andino se retirará de este tratado para desmarcarse de las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

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"No es justo que luego de la diáspora venezolana, por culpa de (Nicolás) Maduro, vinieron los peores criminales a Perú. Los buenos extranjeros bienvenidos (...) pero el extranjero que falte al respeto al peruano, que ningunea al peruano se larga del Perú, se va de nuestro país", indicó al añadir que da 24 horas a los delincuentes extranjeros para abandonar Perú.

Álvarez expresó que, si pasa a segunda vuelta o si gana las elecciones, no va a celebrarlo "pues no hay nada que celebrar", y aseguró que festejará cuando acabe con los sicarios, los extorsionadores y la corrupción.

Por otro lado, señaló que en su gobierno va a empoderar la primera línea de la salud e impulsará la construcción de escuelas a través del método de obras por impuestos.

"Ojalá que un día la política cambie", declaró Álvarez al animar a votar por gente honesta que puede renovar la patria y transformar el país.

Por su parte, la primera vicepresidenta de País Para Todos, Cristina Chambizea, habló sobre las reformas que necesita el país en el ámbito rural, como garantizar la seguridad hídrica a los agricultores, mejorar su productividad, promover su acceso a mercados y a créditos justos.

Álvarez dijo que el domingo no participará en los tradicionales desayunos que organizan los candidatos antes de votar y anunció que estará fuera de la capital.

Más de 27,3 millones de peruanos están convocados este domingo a las urnas para elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que en los últimos diez años han pasado ocho mandatarios en una sucesión de crisis políticas.