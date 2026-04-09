Chavismo dice que garantiza la paz en marcha por aniversario de ley de consejos comunales

El oficialismo convocó a la manifestación en la misma ruta que habían anunciado los trabajadores, desde la céntrica Plaza Venezuela hasta el palacio presidencial de Miraflores, en el oeste de Caracas, donde fue instalada una tarima, en la que el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, se dirigió a los simpatizantes chavistas.

Los miles de chavistas llegaron sin inconvenientes hasta las afueras de Miraflores, mientras los trabajadores tuvieron que sortear al menos ocho bloqueos policiales desde su salida para finalmente dispersarse sin lograr su objetivo, luego de que la policía los golpeara con sus cascos, escudos y patadas y les rociara gas pimienta.

Cabello, quien convocó a esta marcha días después de la anunciada por los trabajadores, aseguró que solo la "revolución bolivariana" puede garantizar la paz en Venezuela y dijo que cualquier logro requiere de la "unidad de las fuerzas revolucionarias".

"No es fácil esta lucha, no es fácil, ni ha sido, ni será fácil, pero los únicos que podemos sacar adelante a Venezuela es la revolución bolivariana", añadió.

Por su parte, el concejal chavista de Caracas José Reyes dijo que el Ejecutivo está decidido a garantizar la estabilidad, "a seguir construyendo en el barrio, en la comuna, en el territorio".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Hoy como nunca, los consejos comunales son expresión del trabajo y de la constancia, pero también de la resistencia ante las sanciones", apuntó.

Las movilizaciones ocurrieron también un día después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunciara un incremento "responsable" del salario para el próximo 1 de mayo, sin precisar el monto de este ajuste y las condiciones.

Los trabajadores exigen un aumento de salario, congelado desde hace cuatro años y que equivale en la actualidad a 27 centavos de dólar mensuales, según el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela.