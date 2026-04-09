China pide "calma y contención" tras ataques israelíes en Líbano en plena tregua con Irán

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning afirmó hoy en rueda de prensa que "las vidas y propiedades de los civiles deben ser protegidas" y llamó a las partes implicadas a "promover un enfriamiento de la situación regional".

Asimismo, reiteró que China mantiene contactos con las partes desde el inicio del conflicto y expresó su deseo de que se aproveche la tregua para resolver las diferencias "a través del diálogo y la negociación".

Las declaraciones se producen después de que Israel lanzara el miércoles bombardeos a gran escala contra más de un centenar de objetivos en Líbano en apenas diez minutos, que dejaron al menos 254 muertos y más de 1.100 heridos, la mayoría civiles, según autoridades libanesas, que decretaron una jornada de luto nacional.

El ataque ha intensificado la tensión en el frente libanés, donde el grupo chií Hizbulá ha denunciado la violación del alto el fuego y ha retomado los ataques contra Israel.

La ofensiva coincide con una tregua de dos semanas acordada entre Washington y Teherán para facilitar negociaciones de paz en Pakistán para trabajar sobre un plan de diez puntos presentado por Irán, tras más de un mes de la guerra que se inició a finales de febrero con ataques de EE.UU. e Israel contra objetivos iraníes.

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El acuerdo incluye la reapertura del estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético global, aunque persisten dudas sobre su alcance y sobre si el frente en Líbano queda cubierto por el cese de hostilidades.