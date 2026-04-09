Cierran temporalmente operaciones aéreas en ciudad colombiana de Bucaramanga por bloqueos

La Aeronáutica Civil (Aerocivil) detalló en un comunicado que ordenó a las 17:30 hora local (22:30 GMT) el "cierre temporal de todas las operaciones" del aeropuerto y señaló que la reapertura estará supeditada "a la evolución de las condiciones de seguridad y las instrucciones que emita la fuerza pública".

Ese organismo "notificará de manera oportuna la reapertura de la terminal una vez se cuente con las garantías plenas para la navegación aérea y el tránsito terrestre", añadió la información.

Por cuenta de las manifestaciones fueron cancelados más de una docena de vuelos que salían y llegaban al aeropuerto de Palonegro, ubicado en el municipio de Lebrija, en el departamento de Santander, en donde a lo largo de la jornada tuvieron dificultades para llegar no solo los viajeros sino también los trabajadores de la terminal aérea.

Los campesinos de la zona, que son los del bloqueo, dijeron que esa medida de fuerza busca llamar la atención de las autoridades a sus reclamos por el aumento del impuesto que pagan por sus propiedades rurales, que consideran desproporcionado.

Los manifestantes han denunciado que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) actualizó el valor de sus tierras con precios superiores a los reales, lo que ha ocasionado una subida exagerada del impuesto a pagar, por lo que exigen una revisión de ese cobro, que no tiene nada que ver con el aeropuerto y sus operaciones.

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Este jueves, decenas de taxistas de Bogotá también bloquearon por segundo día uno de los accesos al aeropuerto internacional El Dorado, en protesta contra una empresa que ofrece servicios especiales de transporte en la principal terminal aérea del país.

Los taxistas argumentan que la empresa Taxi Imperial, que promueve un servicio de más categoría y más costoso que los taxis amarillos tradicionales en los viajes desde el aeropuerto, les está quitando el trabajo.

El trasfondo de esta situación es un problema de inseguridad, pues son numerosas las denuncias de mal servicio, incluso con atracos y violencia de los taxistas de la capital colombiana, lo que ha propiciado el surgimiento de empresas que ofrecen garantías de seguridad como el servicio de las llamadas "camionetas blancas".