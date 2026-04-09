Corina Machado se verá en España con líderes del conservador PP y el ultraderechista Vox

Madrid, 9 abr (EFE).- La líder opositora venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, se reunirá la próxima semana en Madrid con el presidente del conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, y el del ultraderechista Vox, Santiago Abascal.

Fuentes del PP, principal partido de la oposición en España, precisaron a EFE que el encuentro con Núñez Feijóo será el próximo viernes 17 en la sede nacional del partido en Madrid.

Además, Machado mantendrá un encuentro con Díaz Ayuso y con el alcalde de Madrid, el también conservador José Luis Martínez-Almeida.

A su vez, fuentes de Vox, tercera fuerza parlamentaria, confirmaron a EFE que Machado también se entrevistará con Abascal, aunque sin aportar más datos sobre la reunión.

La opositora venezolana confirmó el pasado martes que estará en España la próxima semana a través de un vídeo en el que, junto al excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, hizo una invitación para encontrarse el día 18 con los venezolanos que residen en España.

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Todavía se desconocen los detalles de la agenda de Machado, pero fuentes del Senado informaron el miércoles a EFE de que hará una visita a la Cámara Alta española - donde el PP tiene mayoría - el lunes 20 y está previsto que ese día se reúna con su presidente, Pedro Rollán.

En una entrevista en la radio pública RNE, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró el miércoles que no tiene "ningún inconveniente" en recibirla, pero no le consta que lo haya solicitado.