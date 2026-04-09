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09 de abril de 2026 - 18:10

Costa Rica registra una deflación interanual de -2,09 % en marzo de 2026

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San José, 9 abr (EFE).- El Índice de Precios al Consumidor de Costa Rica registró al mes de marzo de 2026 una variación interanual del -2,09 %, con lo cual se mantiene una tendencia negativa lejos de la meta del Banco Central, informó este jueves el estatal Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Por EFE

Según el informe del INEC, al analizar las variaciones interanuales correspondientes al mes de marzo de los últimos diez años, se observa que únicamente en marzo de 2026 (-2,09 %) y marzo de 2024 (-1,19 %) se registraron disminuciones; en los demás años se presentaron incrementos.

El reporte agrega que en marzo de 2026 se presentó una inflación mensual de 0,34 % y que el 48 % de los bienes y servicios que conforman la medición aumentó, mientras que 35 % bajó de precio y un 17 % no presentó variación con respecto al mes anterior.

Los principales bienes y servicios que bajaron de precio en marzo fueron automóviles nuevos, arroz, papa, papaya, lavadoras de ropa, jugos de frutas y cirugías ambulatorias. Por otra parte, los paquetes turísticos al extranjero, huevos, boletos aéreos, el tomate y la gasolina, figuran entre los que subieron de precio durante marzo.

Además, la inflación acumulada en el primer trimestre de 2026 se ubicó en el -0,85 %.

Costa Rica cerró el 2025 con una inflación de -1,23 %, el segundo número negativo de la última década, y por cuarto año consecutivo se mantuvo lejos de la meta establecida por el Banco Central que es de un rango entre el 2 % y el 4 %, que también está vigente para 2026.

Según el último informe de perspectivas económicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la inflación en Costa Rica crecerá gradualmente y podría retornar a la meta en 2027, mientras que las proyecciones del Banco Central indican que ello ocurrirá en el segundo trimestre de ese año.