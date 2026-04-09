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09 de abril de 2026 - 15:55

Delcy Rodríguez visita Granada en su primer viaje a otro país como presidenta encargada

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San Juan, 9 abr (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó este jueves a la isla caribeña de Granada en su primer viaje al extranjero desde que asumió el cargo, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Por EFE

Rodríguez fue recibida a su llegada al aeropuerto por el primer ministro de Granada, Dickon Mitchell, cuya oficina calificó la visita de "un importante momento de compromiso y diálogo entre Granada y la República Bolivariana de Venezuela".

"La visita de hoy brinda la oportunidad de fortalecer los lazos diplomáticos, explorar áreas de interés mutuo y continuar fomentando alianzas que apoyen el desarrollo y la cooperación", publicó el Gobierno de Granada en su cuenta de Facebook.

Está previsto que Rodríguez realice una visita de cortesía a la gobernadora general de Granada, Cécile La Grenade, además de reunirse con Mitchell y miembros de su Gobierno.

Antes de la operación estadounidense que en enero llevó a la captura de Maduro en Caracas, Washington solicitó a Granada instalar un radar militar en el Aeropuerto Internacional Maurice Bishop (MBIA), algo que el Gobierno finalmente no aprobó.

Además, los granadinos salieron en ese momento a las calles en una protesta pacífica llamada 'Marcha por la paz' para instar al Gobierno a rechazar la solicitud estadounidense y no involucrar a la isla en las tensiones regionales.