Detenienen en Chequia al activista ultraderechista alemán que se fugó tras ser condenado

El arresto, resultado de la ejecución de una orden de detención europea, se produjo en la localidad de Luby, situada a proximidad de la frontera de la República Checa con Alemania, según el Bild.

En el momento del arresto, Liebich llevaba ropa de hombre y tenía la cabeza rapada.

Marla-Svenja Liebich se convirtió en una polémica figura después de haber protagonizado, cuando se llamaba Sven Liebich, manifestaciones y actos públicos de extrema derecha.

En 2023, recibió una condena por delito de odio de año y medio de cárcel, pero antes de que fuera efectivo su ingreso en prisión cambió de sexo y pidió entrar en un centro penitenciario para mujeres.

Poco antes de que tuviera que entrar en la cárcel para cumplir su pena, se dio a la fuga.

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El cambio de sexo de Liebich, quien públicamente vistió como mujer aunque conservaba un gran bigote rubio, "desencadenó el año pasado en Alemania un debate sobre las repercusiones de la Ley de Autodeterminación" del anterior Gobierno al que ahora dirige el canciller Friedrich Merz, señaló el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung al dar la noticia de la detención.

Esa reforma facilitaba, entre otras cosas, los trámites administrativos para realizar el cambio de sexo en Alemania.