Documentales sobre Lennon, el Che, Irán o Cantona en una variada edición de Cannes

Estas son algunas de las propuestas más interesantes que se presentarán fuera de competición en el festival, que se celebrará del 12 al 23 de mayo:

-- 'John Lennon: The Last Interview', de Steven Soderbergh.

El último proyecto de Soderbergh es un documental que se centra en la última entrevista que se le hizo a John Lennon horas antes de ser asesinado por los disparos de Mark David Chapman a las puertas de su casa, en el edificio Dakota de Nueva York. Para el realizador, lo que dijeron Lennon y su esposa, Yoko Ono, en aquella entrevista es tan relevante hoy como entonces.

-- 'Le survivants de Che', de Christophe Réveille.

Cuando Ernesto Che Guevara fue atrapado en Bolivia y posteriormente asesinado con la intervención de la CIA, estaba acompañado por su grupo de seguidores que escaparon y sobrevivieron. Su historia es lo que cuenta este documental que tendrá como narrador en su versión en español e inglés a Benicio del Toro, como precisó este jueves en rueda de prensa el delegado general de Cannes, Thierry Frémaux.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El actor cubano se pone delante y detrás de la cámara para contar la historia de un detective que podrá ser un Philip Marlowe -el famoso personaje creado por Raymond Chandler- de hoy en día. Una película rodada en lugares legendarios de Los Ángeles, en el que participan Brendan Fraser, Dustin HOffman o Bill Murray.

-- 'Cantona', de David Tryhorn y Ben Nicholas.

El exjugador de fútbol francés Eric Cantona ya fue el protagonista de una película de Ken Loach ('Buscando a Eric'), como figura idealizada. Se presentó en Cannes, donde este año se podrá ver un documental que ahonda en su vida y en su trayectoria.

-- 'Rehearsal for a Revolution', de Pegah Ahangarani.

Ópera prima de esta directora iraní, que echa la vista atrás hacia la revolución iraní con un trabajo que permite entender mejor lo que está ocurriendo en estos momentos no solo en este país, sino en la región, según destacó Frémaux.

Director de títulos como 'Apollo 13', 'El código Da Vinci' o 'Solo', de la saga de Star Wars, Ron Howard también ha realizado filmes sobre figuras como los Beatles y ahora le llega el turno al fotógrafo Richard Avedon, que le sirve como excusa para adentrarse en el mundo de la fotografía.

-- 'El partido', de Juan Cabral y Santiago Franco.

Maradona y sus goles convirtieron en mítico el partido entre las selecciones de Argentina e Inglaterra en el Mundial de 1986. Ahora, Juan Cabral y Santiago Franco entrevistan a jugadores como Jorge Valdano o Gary Lineker para reconstruir aquel histórico partido.

-- 'La Bataille de Gaulle: L’âge de fer', de Antonin Baudry.

Primera parte de un trabajo monumental sobre la figura del general De Gaulle, que se completará con 'J'ecris ton nom'. Dos películas de ficción dirigidas por Baudry, un exdiplomático que trabajó como asesor de Dominique de Villepin cuando era ministro del Interior.

-- 'Her Private Hell', de Nicolas Winding Refn.

El siempre polémico y excesivo realizador danés, que en los últimos años ha estado desaparecido de la primera línea del cine mundial y más centrado en series de televisión, regresa diez años después de su último largometraje con un filme rodado en Tokio, en inglés y japonés, que se ha filmado con el mayor secretismo.