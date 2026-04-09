Ecuador impulsa "laboratorios vivientes" de cacao regenerativo junto a la FAO

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP) indicó este jueves que se propició esa alianza porque el cacao es uno de los productos estrella ecuatorianos.

En este marco, y con la participación de CBA, una iniciativa global que promueve la transición hacia una bioeconomía circular, regenerativa e inclusiva, se desarrollará un estudio de factibilidad para evaluar el potencial de implementar laboratorios vivientes ('Living Labs') en el sector cacaotero y en otros productos asociados bajo sistemas agroforestales en la región amazónica de Ecuador.

Esta iniciativa permitirá avanzar hacia una fase técnica y operativa que facilite la vinculación con mercados especializados y diferenciados de cacao, producto que en 2025 generó ingresos por más de 4.208 millones de dólares, gracias a la exportación de 553.102,7 toneladas de cacao en grano y en polvo.

Los laboratorios vivientes son iniciativas territoriales inclusivas que integran principios de resiliencia socioecológica y sostenibilidad, promoviendo una relación de largo plazo entre las personas, los sistemas productivos y la naturaleza en contextos locales específicos, anotó el MAGP en un comunicado.

El estudio de factibilidad permitirá construir una base sólida de conocimiento e innovación sobre los actores, capacidades y dinámicas de la cadena de valor del cacao bajo sistemas agroforestales.

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Asimismo, pondrá especial énfasis en el potencial regenerativo de los paisajes cacaoteros y en la inclusión de agricultores familiares, particularmente mujeres rurales, jóvenes y pueblos y nacionalidades indígenas, impulsando su empoderamiento económico y social.

Como parte de este proceso, se ha recopilado información a nivel territorial que incluye visitas a unidades productivas de cacao y trabajo directo con productores, principalmente de comunidades kichwa, así como con actores locales vinculados a organizaciones cacaoteras, gobiernos autónomos y la academia.

Estas acciones, desarrolladas en coordinación con la CBA, han permitido caracterizar de manera integral las condiciones productivas, organizativas y territoriales, así como identificar los principales desafíos y oportunidades para fortalecer modelos de producción sostenible y su articulación con mercados diferenciados.