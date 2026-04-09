Ecuador se incorpora al proyecto APAL de Alemania para formación profesional dual

Este avance es resultado del trabajo de cooperación impulsado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, que fortalece los vínculos estratégicos con Alemania en materia de movilidad laboral y capacitación técnica, señaló este jueves la Cancillería en un comunicado.

El proyecto APAL, desarrollado por la Agencia Federal de Empleo de Alemania (BA), permite a los participantes estudiar y trabajar simultáneamente en Alemania bajo el modelo de formación dual, recibiendo una remuneración.

El programa está dirigido a egresados de secundaria que ya cuentan con buenas conocimientos de alemán y ofrece la gestión de la colocación en una formación profesional, cursos gratuitos de alemán complementarios, acompañamiento en procesos de visado y homologación de documentos, y apoyo en la etapa de pre-integración.

Está concebido para jóvenes con interés en sectores técnico-industrial, oficios artesanales y enfermería.

Así, el Gobierno de Ecuador reafirma su compromiso de generar oportunidades de desarrollo y movilidad laboral segura, ordenada y regular para sus ciudadanos, a través de alianzas estratégicas que fortalecen la cooperación bilateral y promueven el talento ecuatoriano en el exterior, indicó la Cancillería.