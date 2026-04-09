Egipto pide a Estados Unidos una "intervención rápida" para consolidar la tregua con Irán

El jefe de la diplomacia egipcia mantuvo una llamada telefónica con Witkoff, a quien le trasladó "la necesidad de una intervención rápida para reducir la tensión en la región y consolidar el alto el fuego", de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Exteriores del país norteafricano.

En este sentido, el egipcio también denunció que "la agresión israelí contra el Líbano" -en referencia a la oleada de bombardeos del miércoles que dejó un saldo aún preliminar de más de 200 muertos, según el Gobierno libanés- "socava todos los esfuerzos regionales e internacionales para lograr la calma deseada".

Irán y Estados Unidos acordaron ayer un alto el fuego de dos semanas en las que negociarán el fin de la guerra iniciada el 28 de febrero, pero Israel lanzó una dura ofensiva contra el Líbano pese a las críticas de Irán, que insiste en que el país mediterráneo está incluido en esta tregua.

Estados Unidos ha negado, por su parte, que Líbano forme parte de ese acuerdo.