El DAX 40 baja un 1,14 % ante las negociaciones entre EE.UU e Irán

Después de que el miércoles el parqué de Fráncfort experimentara una subida del 5,06 %, el DAX 40 bajó este miércoles un 1,14 %, hasta los 23.806,99 puntos, lejos de la barrera de los 24.000 puntos que superó ligeramente la víspera.

El MDAX, índice de las medianas empresas, se dejó un 0,80 %, hasta los 30.052,36 puntos, mientras que el tecnológico TecDAX acusó una caída aún mayor, de un 2,19 %, hasta los 3.516,92 puntos.

La jornada en la Bolsa de Fráncfort fue de caídas generalizadas tras las subidas del miércoles, día en que EE.UU. e Irán anunciaron un alto el fuego de dos semanas para negociar un plan de paz presentado por Teherán.

El fin de semana representantes de Estados Unidos e Irán tienen previsto comenzar sus negociaciones en Islamabad.

Las empresas ganadoras de día fueron la química Brenntag, que vio sus títulos revalorizarse un 2,85 %, hasta los 59,18 euros, la también química BASF, que ganó un 2,62 % hasta los 53,58 euros, y la firma de comercio electrónico Zalando, cuyas acciones subieron un 1,92 % hasta los 22,28 euros.

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En el lado de las firmas perdedoras del día quedaron la informática SAP, que se dejó un 6,81 % hasta los 139,50 euros por acción, la firma aeronáutica Grupo Airbus, que perdió un 2,60 % hasta los 170,86 euros por título, y la compañía de venta en línea Scout24, cuyas participaciones cayeron un 2,24 % hasta los 65,55 euros.