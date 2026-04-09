El Ejército somalí mata a 70 yihadistas en una misión con apoyo de socios internacionales

En un comunicado, Defensa precisó que fue "una operación aérea planificada contra militantes de Al Shabab que se estaban reuniendo en las inmediaciones de Tawarmooge", en la región de Mudug, si bien no aclaró la fecha de la misión.

El bombardeo -prosiguió- tuvo como objetivo una posición donde el grupo "preparaba complots y ataques destinados a perjudicar al pueblo somalí y socavar la seguridad y la estabilidad del país".

"La operación causó la muerte de aproximadamente 70 militantes, incluyendo altos mandos, y dejó entre 90 y 95 heridos. Asimismo, se destruyeron 8 vehículos militares, entre ellos vehículos logísticos que transportaban suministros militares", subrayó.

El Ministerio de Defensa agregó que continúan las operaciones antiterroristas y que el Ejército mantiene "su firme compromiso de debilitar las capacidades del grupo y prevenir cualquier amenaza".

EFE no pudo verificar de manera independiente las cifras de víctimas facilitadas por las autoridades.

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Somalia ha impulsado las operaciones contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una "guerra total" contra los yihadistas, en la que a menudo colaboran militarmente la misión de la Unión Africana (UA) en el país y Estados Unidos, que suele apoyar con bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, perpetra frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

El grupo domina áreas rurales del centro y el sur de Somalia, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.