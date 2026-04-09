El euro se cambia a 1,1676 dólares ante la incertidumbre sobre el alto el fuego en Irán

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1676 dólares, frente a los 1,1699 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas del miércoles.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1685. frente a los 1,1706 dólares de la jornada anterior.

El anuncio de un alto el fuego de dos semanas para negociar el final de la guerra hizo que el miércoles se desplomase el precio del petróleo, un desarrollo positivo para la economía de la eurozona que impulsó al euro y perjudicó al billete verde, que se emplea para pagar los barriles.

Sin embargo, el desacuerdo sobre si el Líbano estaba o no incluido en la tregua enseguida ha puesto de relieve la fragilidad del alto el fuego, después de que los bombardeos israelíes mataran ayer a más de 200 civiles en ese país, lo que ha llevado a Irán a amenazar con represalias.

Al mismo tiempo, unos 230 buques cargados de petróleo están a la espera de poder navegar por el estrecho de Ormuz, según Emiratos Árabes Unidos, que al igual que otros países denunció que Irán no ha desbloqueado el estratégico paso, puesto que la circulación de cada navío sigue estando sujeta a la aprobación de Teherán.

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La analista de Commerzbank Antje Praefcke recomendó por todo ello mantener un "sano escepticismo" con respecto a la posibilidad de un rápido fin del conflicto y de una rápida bajada de los precios del petróleo a los niveles prebélicos.

"Las posiciones de ambas partes están últimamente demasiado alejadas, además ya conocemos entretanto al presidente de Estados Unidos y la impredecibilidad de sus acciones, así como sus declaraciones en parte contradictorias", advirtió sobre las negociaciones de paz que deberían empezar el fin de semana en Pakistán.