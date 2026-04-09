El filme paraguayo 'Narciso' se estrena en su país tras su debut en la Berlinale

"El personaje de Narciso tiene ganas de ser libre. Él quiere ser libre en una sociedad donde se está imponiendo una atmósfera bastante pesada y él simplemente quiere ser quien es", dijo a EFE Diro Romero, el actor paraguayo que protagonizó esta producción.

La película se exhibirá en salas de Asunción, así como en las localidades de Ciudad del Este, San Lorenzo, Encarnación, Itaguá, Coronel Oviedo, Caaguazú, Lambaré y Mariano Roque Alonso.

'Narciso', adaptación de la novela homónima de Guido Rodríguez Ayala, es una libre interpretación de la vida de Bernardo Aranda, un locutor de radio y bailarín cuya muerte, ocurrida en 1959 en circunstancias aún no esclarecidas, abrió un capítulo de represión contra la comunidad homosexual, luego de que el hecho fue tachado por las autoridades de la época como un crimen pasional.

Esa persecución, conocida en el país como el 'Caso de los 108', convirtió esa cifra en un símbolo de lucha contra la discriminación hacia la comunidad LGTBIQ+.

"La película se siente pesada y Narciso es ese respiro que se busca", consideró Romero, quien confió en que el final de la historia no se vuelva a repetir en su país.

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Este actor, formado en el teatro y que con 'Narciso' debuta con un protagónico en el séptimo arte, confesó que su mayor desafío fue "hacer justicia" a la dimensión de su personaje.

"Justamente 'Narciso' abre más preguntas. No hay respuestas dentro de 'Narciso'. De hecho, no solamente dentro de 'Narciso', dentro de nuestra realidad mismo en el país no está resuelto eso (el caso)", explicó este intérprete, e indicó que su desafío era llegar a construir un personaje que incomode" y que "se pueda sentir que todavía vivimos en una sociedad pesada".