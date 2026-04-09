El Gobierno cubano felicita al nuevo secretario de Relaciones Exteriores de México

“Felicitamos a Roberto Velasco (...) Agradecemos sus declaraciones en apoyo a Cuba y su solidaridad con nuestro pueblo”, escribió el titular de relaciones exteriores cubano en sus redes sociales.

En lo que va de año, México ha llevado a la isla cuatro envíos de ayuda humanitaria que suman ya 3.125 toneladas de alimentos y otros artículos de primera necesidad, principalmente destinadas a la población civil de Cuba.

Rodríguez puntualizó este jueves que Cuba reitera su “voluntad de continuar profundizando las históricas, relaciones amistad y cooperación entre ambos países”.

El Senado mexicano recibió este martes de manera formal y para su ratificación la designación de Roberto Velasco como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en sustitución de Juan Ramón de la Fuente.

El pasado 1 de abril, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la renuncia de De la Fuente por motivos de salud y el nombramiento de Velasco, quien hasta entonces era subsecretario de América del Norte de la SRE.

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La presidenta ha reiterado en varias ocasiones que su Gobierno seguirá proporcionando ayuda humanitaria a Cuba e indicado que -tanto en materia de combustibles como en asistencia social- la cooperación “se mantiene bajo criterios de soberanía y sin afectar los intereses nacionales”.

Sheinbaum anunció también el pasado 30 de marzo que su Gobierno trabaja con autoridades cubanas para reactivar el suministro de petróleo a la isla, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalara que no tenía “ningún problema” con que Cuba recibiera un buque ruso con petróleo.

Cuba vive desde mediados de 2024 una grave crisis energética, por la conjunción de un factor estructural, un sistema eléctrico obsoleto y con déficit crónico de inversiones, agravado por los últimos tres meses de bloqueo petrolero de EE.UU.