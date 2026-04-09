El Miami Film Festival abre su 43 edición con estrenos y ayudas al cine cubanoamericano

El evento, organizado por el Miami Dade College (MDC), tendrá lugar en sitios icónicos de Miami, como el Olympia Theater, el Adrienne Arsht Center y el Silverspot Cinema entre el 9 y el 19 de abril, informó la organización en un comunicado.

La 43 edición comenzará este jueves con la alfombra roja y con la proyección del largometraje 'Tuner', un 'thriller' policial estrenado en 2025 que está dirigido por el ganador del premio Óscar Daniel Roher.

El festival, por el que han pasado renombrados cineastas como Pedro Almodóvar, Ethan y Joel Coen, Alfonso Cuarón, Spike Lee o Carlos Sorín, contará este año con una nueva iniciativa que otorgará 15.000 dólares en subvenciones a cineastas vinculados con Miami y su comunidad cubanoamericana.

Además, esta edición homenajeará a los actores Adam Scott, Bob Odenkirk, Danielle Brooks, Lili Reinhart, Matt Bomer y Sonia Manzano.

Odenkirk, quien interpretó a Saul Goodman en 'Breaking Bad' y 'Better Call Saul', será galardonado con el 'Precious Gem Award', mientras que Adam Scott recibirá el ' Vanguard Award' tras su aclamado paso por la serie 'Severance' y su reciente papel en 'Hokum', misma categoría por la que será distinguido Matt Bomer.

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Las actrices Danielle Brooks, nominada al Óscar y figura central de 'The Color Purple', y Lili Reinhart, reconocida mundialmente por 'Riverdale', recibirán el premio 'Art of Light', mientras que Sonia Manzano recogerá el 'Impact Award' como una figura histórica de la televisión estadounidense.

El festival contará con varios eventos especiales, como el estreno en Estados Unidos de la producción 'Milly, Queen of Merengue', con la presencia de la cantante dominicana Milly Quezada, o la proyección de 'The Princess Diaries' en el Museo y Jardines Vizcaya por su 25º aniversario.