El ministro de Defensa paquistaní llama a Israel "maldición para la humanidad" ante la paz

"Israel es un mal y una maldición para la humanidad. Mientras se llevan a cabo conversaciones de paz en Islamabad, se está cometiendo un genocidio en el Líbano", escribió Asif en X.

El titular de Defensa subrayó que el derramamiento de sangre "continúa sin tregua" tras los ataques en el Líbano, Gaza e Irán, a pocas horas de que Islamabad acoja a las delegaciones de alto nivel para ratificar el alto el fuego temporal de 14 días pactado el pasado miércoles.

"Espero y rezo para que las personas que crearon este Estado canceroso en tierra palestina para deshacerse de los judíos europeos ardan en el infierno", añadió el ministro en su mensaje público.

El primer ministro, Shehbaz Sharif, junto a su viceministro y titular de Exteriores, Ishaq Dar, han intensificado en las últimas horas su ofensiva diplomática para tratar de salvar el proceso de paz y consolidar una hoja de ruta de diez puntos que ponga fin a la guerra.

La cita pende de un hilo tras la advertencia de Teherán de no acudir si Israel mantiene sus incursiones en territorio libanés, donde los bombardeos han dejado más de 300 muertos en las últimas 24 horas.

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Horas antes, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, solicitó formalmente a Islamabad que ratifique la inclusión de su país en la tregua "para evitar una repetición de los ataques israelíes", según informó el Grand Serail.

Pese a que Sharif anunció inicialmente que el acuerdo amparaba al Líbano, tanto Israel como Estados Unidos han sostenido posteriormente que el pacto no incluye dicho territorio.

El jefe de la Defensa paquistaní ha sido una de las voces más críticas contra Israel desde el inicio de la ofensiva en Gaza, calificando al país de "entidad terrorista" en repetidas ocasiones.