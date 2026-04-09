El papa se reúne con su nuevo nuncio en EE.UU. en medio de la crisis en Oriente Medio

El encuentro ha tenido lugar esta mañana en el Vaticano, según ha confirmado la Santa Sede en su boletín diario, aunque por el momento no ha trascendido el contenido del encuentro.

Monseñor Caccia fue nombrado nuncio apostólico en Estados Unidos por León XIV hace un mes, el pasado 7 de marzo.

La audiencia se produce un día después del inicio del alto el fuego de dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán, tras la guerra desatada el pasado 28 de febrero.

El papa León XIV, el primer estadounidense de la historia, ha sido muy cauto al pronunciarse sobre este conflicto aunque sí ha llegado a criticar abiertamente algunas acciones o declaraciones de la Administración del presidente Donald Trump.

Este martes, al salir de su palacio en la localidad romana de Castel Gandolfo (centro), el papa tachó de "inaceptable" la amenaza de Trump de acabar con "toda una civilización" en caso de que el estrecho de Ormuz siguiera cerrado, aunque sin citar su nombre.

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Además, planteó a sus fieles "buscar cómo comunicarse quizá" con los "congresistas" y las "autoridades" para renegar de la guerra.

A lo largo de toda su primera Semana Santa como pontífice, también denunció en sus homilías "la hora oscura" que vive el mundo por la guerra, lamentó "una humanidad de rodillas por tantos ejemplos de brutalidad" o tachó de "blasfemos" a los gobernantes que "quieren vencer matando" o "se perciben poderosos cuando dominan".

Por otro lado, León XIV también ha recibido esta mañana en el Vaticano al consultor político estadounidense David Axelrod, conocido por haber trabajado para las campañas de Barack Obama.