El pasado mes de marzo fue el cuarto más cálido a nivel mundial, según Copernicus

La temperatura media del aire en superficie fue de 13,94 °C, es decir, 0,53 °C por encima de la media de marzo del periodo 1991-2020, según los datos registrados.

Hasta la fecha, el marzo más cálido registrado fue en 2024.

"Cada cifra es impactante por sí sola; en conjunto, dibujan un panorama de un sistema climático bajo una presión constante y creciente", aseguró el director del Servicio de Cambio Climático de Copernicus, Carlo Buontempo, en un comunicado.

En Europa, el pasado mes fue el segundo más cálido registrado, con 5,88 °C, lo que supone 2,27 °C por encima de la media del periodo 1991-2020.

Además, presentó condiciones más secas de lo habitual en gran parte de la región, tras un febrero excepcionalmente lluvioso y más frío de lo normal.

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Las temperaturas más cálidas se registraron en el noroeste de Rusia, el norte de Fennoscandia y los países bálticos, mientras que en Turquía, el sur de Europa y la mayor parte de Islandia fueron ligeramente inferiores a la media.

En otras partes del mundo, como Estados Unidos y México, marzo también se caracterizó por un calor intenso y condiciones secas, incluida una ola de calor que afectó a la parte occidental del país norteamericano.

Por el contrario, se registraron condiciones inusualmente frías en Alaska, la mayor parte de Canadá, el sur de Groenlandia y el noroeste de Siberia.

En el Ártico, tanto la extensión máxima anual del hielo marino como el promedio mensual de marzo alcanzaron los niveles más bajos registrados, alcanzando un 5,7 % inferior a la media, solo ligeramente inferior al récord anterior de marzo establecido en 2025 (5,6 % por debajo de la media).

En la Antártida, la extensión mensual del hielo marino fue un 10 % inferior a la media de marzo.

Según el comunicado, el mes pasado también registró la segunda temperatura superficial del mar (TSM) global más alta de la historia, de 20,97 °C de media, lo que pronostica una probable transición hacia las condiciones de El Niño para la segunda mitad del año.

A lo largo de este mes, la TSM diaria aumentó de forma constante y se está acercando a los valores récord establecidos en 2024.