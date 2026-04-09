El petróleo de Texas supera los 97 dólares ante incertidumbre sobre alto el fuego en Irán

Al término de la sesión, los contratos de futuros para mayo, el de referencia en EE.UU., sumaron 3,46 dólares respecto al cierre anterior, cuando el precio del crudo cayó un 16,41 % tras anunciar el presidente, Donald Trump, un acuerdo con Irán, condicionado a la reapertura del paso, clave para una buena parte del suministro mundial del petróleo.

El WTI se acercó de nuevo a la barrera de los 100 dólares, sobre la que se mantuvo durante los últimos días tras la amenazas de Trump de desatar "el infierno" en Irán y acabar con una civilización.

Las tensiones entre EE.UU. e Irán continuaron en este segundo día de la tregua pactada, incialmente para dos semanas, por los ataques de Israel a el Líbano de este miércoles que eleva ya a más de 300 el número de muertos, además de los más de 1.500 que han causado sus bombardeos contra el grupo chií Hizbulá desde el pasado 2 de marzo.

Mientras que Irán denuncia la ofensiva como una violación del alto el fuego, Washington alega que el Líbano no forma parte del acuerdo.

Pakistán, país mediador, reiteró que también lo incluye.

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Por su parte, el primer ministro israelí, Benajmín Netanyahu, anunció que su Gobierno iniciará negociaciones directas con Líbano para desarmar a Hizbulá y establecer "relaciones pacíficas.

Además, la reapertura de Ormuz, a la que Trump condicionó el ataque, sigue en el aire.

Mientras tanto, este fin de semana está previsto que una delegación de EE.UU. y una de Irán se reúnan en Islamabad para iniciar las negociaciones sobre una hoja de ruta de diez puntos para poner fin a la guerra.