El PMA anuncia la reapertura de su oficina en la capital de Sudán tras tres años de guerra

"El regreso previsto de la agencia a la ciudad se produce tres años después de que las antiguas instalaciones de la oficina del PMA fueran saqueadas y destruidas", dijo en un comunicado, en el que añadió que el anuncio fue realizado por el director ejecutivo de la organización, Carl Skau, y el primer ministro sudanés, Kamel Idris.

El representante de la agencia de la ONU, que se reunió también en Jartum con el nuevo director del PMA en Sudán, Abdalá al Wardat, afirmó que el regreso a la capital "forma parte de los esfuerzos más amplios de Naciones Unidas" para apoyar a la población de la ciudad.

Asimismo, indicó que este regreso está siendo facilitado por el Servicio Aéreo Humanitario de Naciones Unidas (SAHNU), gestionado por el PMA, que en febrero reanudó los vuelos regulares a Jartum tres veces por semana.

"Si bien las condiciones han mejorado en algunas zonas de Sudán, el conflicto continúa sin cesar en amplias partes del país. Se estima que 19 millones de personas sufren inseguridad alimentaria aguda, lo que convierte a Sudán en la mayor crisis humanitaria de hambre del mundo", recordó la agencia.

En este sentido, Skau afirmó que "el PMA está listo para hacer más", pero necesita financiación para llegar a más personas con asistencia alimentaria vital y nutrición para niños y madres desnutridas, además de ayudar a las comunidades a reconstruir sus vidas y a los agricultores a regresar a sus campos para cultivar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El año pasado, el PMA llegó a 12 millones de personas en Sudán y "logró combatir la hambruna en varias zonas", pero la grave crisis de financiación "pone en riesgo estos frágiles avances", ya que las reservas de alimentos en el país se están agotando y "se prevé que se agoten en cuestión de semanas".

Así, indicó que necesita 600 millones de dólares (unos 511 millones de euros) para mantener las operaciones durante los próximos seis meses en Sudán, donde la guerra iniciada en abril de 2023 ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y ha obligado a otras 13 millones a huir de sus hogares.