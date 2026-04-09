El Salvador confirma 11 casos de sarampión "importados", según el Ministerio de Salud

De acuerdo con el ministro, los "equipos lograron detectar rápidamente estos casos, la mayoría provenientes de Guatemala y uno proveniente de México".

"Todos los casos no son de transmisión local, son importados. Eso quiere decir que se contagiaron en otros sitios, no dentro del territorio", insistió Alabi, durante el lanzamiento de una campaña de vacunación contra el sarampión dirigida a menores de seis a once meses.

Según una información del periódico local La Prensa Gráfica (LPG), del total de casos, ocho pacientes ya han sido dados de alta, mientras que tres -un bebé de seis meses y sus padres- se mantienen hospitalizados y estables.

El funcionario dijo, de acuerdo con la nota de LPG, que cerca de 200 contactos se mantienen en vigilancia por 21 días y que "el periodo de incubación suele ser tan corto como de siete días o 21 días, entonces estamos dando la vigilancia en base a lo que la ciencia nos ha demostrado y eso nos permite que de esta manera podamos evitar que haya una transmisión local".

De acuerdo a información de la Asociación de Pediatría en El Salvador (ASOPEDES) el último caso de sarampión en el país se registró en 1996.

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La Organización Panamericana de la Salud (OPS) afirmó el pasado 3 de febrero en una "alerta epidemiológica" que "el marcado incremento de casos de sarampión en la Región de las Américas durante 2025 y el inicio de 2026 constituye una señal de alerta que requiere una acción inmediata y coordinada por parte de los Estados Miembros".

De acuerdo con la entidad, en 2025 se registraron en el continente 14.891 casos de sarampión, incluyendo 29 muertes.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite principalmente por el aire, a través de gotitas respiratorias expulsadas cuando una persona infectada tose, estornuda o habla, y entre sus síntomas se encuentran fiebre, congestión nasal, malestar general, dolor corporal y la aparición de un exantema o erupción cutánea rojiza de tipo maculopapular.

Según Pablo González, jefe encargado del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud de Panamá, la circulación del virus del sarampión en el hemisferio norte representa un riesgo de exposición, especialmente ante la realización de eventos masivos de carácter internacional como la Copa Mundial de la FIFA 2026.