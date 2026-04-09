El Salvador lanza una campaña de vacunación contra el sarampión dirigida a menores

Alabi detalló que "la campaña busca brindar esa protección a la niñez" y que "se desarrollará en unidades de salud como con la estrategia casa por casa, con equipos desplegados en todo el territorio".

El funcionario recordó que, actualmente, "toda la región de las Américas enfrenta brotes de esta enfermedad".

Señaló que, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ya se confirman más de 14.000 casos, solo en Guatemala ya se reportan más de 4.000, siendo un país vecino.

En horas de la mañana, el ministro confirmó que en el país centroamericano se registran 11 casos de sarampión "importados", lo que quiere decir que los contagios sucedieron "en otros sitios" y "no dentro del territorio", indicó.

De acuerdo con el ministro, "nuestros equipos lograron detectar rápidamente estos casos, la mayoría provenientes de Guatemala y uno proveniente de México".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Todos los casos no son de transmisión local, son importados. Eso quiere decir que se contagiaron en otros sitios, no dentro del territorio", insistió Alabi.

Según una información del periódico local La Prensa Gráfica (LPG), del total de casos, ocho pacientes ya han sido dados de alta, mientras que tres -un bebé de seis meses y sus padres- se mantienen hospitalizados y estables.

De acuerdo a información de la Asociación de Pediatría en El Salvador (ASOPEDES) el último caso de sarampión en el país se registró en 1996.

La Organización Panamericana de la Salud afirmó el pasado 3 de febrero en una "alerta epidemiológica" que "el marcado incremento de casos de sarampión en la Región de las Américas durante 2025 y el inicio de 2026 constituye una señal de alerta que requiere una acción inmediata y coordinada por parte de los Estados Miembros".

De acuerdo con la entidad, en 2025 se registraron en el continente 14.891 casos de sarampión, incluyendo 29 muertes.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite principalmente por el aire, a través de gotitas respiratorias expulsadas cuando una persona infectada tose, estornuda o habla, y entre los síntomas se encuentran fiebre, congestión nasal, malestar general, dolor corporal y la aparición de un exantema o erupción cutánea rojiza de tipo maculopapular.