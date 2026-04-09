Expertos ONU condenan la criminalización a la ONG Memorial, Premio Nobel de la Paz en 2022

Ginebra, 9 abr (EFE).- La declaración como "extremista" de la ONG de derechos humanos Memorial, galardonada con el Nobel de la Paz en 2022, dictada este jueves por el Tribunal Supremo de Rusia, es parte de la estrategia continuada de las autoridades para silenciar la disidencia, denunciaron expertos de la ONU en un comunicado.