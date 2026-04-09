Fiscal guatemalteca sancionada por UE y EEUU dice ser "idónea y honorable" para reelegirse

Durante la fase de entrevistas a aspirantes, la cuestionada jefa del ente investigador defendió su candidatura para buscar un tercer período consecutivo al frente de la Fiscalía.

Porras Argueta, quien asumió el cargo en 2018 y fue reelegida en 2022, pretende convencer a los comisionados de que su continuidad es necesaria para consolidar su plan de trabajo, en una audiencia marcada por la tensión y el rechazo de autoridades indígenas.

"Soy una mujer idónea y honorable para ser reelegida como fiscal general, pues mi trayectoria y los resultados técnicos están a la vista", sentenció Porras, vinculando su probidad a la obtención de cuatro certificaciones internacionales de calidad en la institución.

A la fiscal en jefe de Guatemala, Washington le retiró la visa para ingresar a su territorio y la incluyó en 2021 en la Lista Engel por actos de corrupción, mientras que Bruselas mantiene vigentes sus restricciones hasta 2027 tras señalarla de intentar revertir los resultados electorales de 2023 y socavar la democracia en el país.

La funcionaria afirmó que la población está "sorprendida de la efectividad" de su gestión y justificó las críticas señalando que quienes son investigados "jamás van a estar de acuerdo" con la actuación de la institución.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, mientras la fiscal exponía, los representantes de los pueblos indígenas presentes en la sala como observadores, se levantaron y le dieron la espalda durante los 35 minutos que duró su discurso en señal de repudio.

"Rechazamos la postulación de la actual fiscal María Consuelo Porras Argueta por ser una persona antidemocrática y sancionada por la comunidad internacional. La postulante no cumple con los requisitos de idoneidad, honradez y honorabilidad", declaró Eduardo Tax, representante de los 48 Cantones de Totonicapán.

Sobre Porras pesan más de 40 sanciones internacionales, incluyendo la prohibición de ingreso a Estados Unidos y la Unión Europea, tras ser señalada como "actor corrupto" y de socavar el Estado de derecho.

Diversos sectores denuncian, además, la instrumentalización de la persecución penal contra activistas, periodistas y operadores de justicia bajo su administración.

La Comisión de Postulación deberá seleccionar, de entre 49 candidatos, una nómina de seis aspirantes que presentará al presidente, Bernardo Arévalo de León, quien elegirá al próximo fiscal general antes del 17 de mayo, fecha prevista para la toma de posesión del nuevo jefe del Ministerio Público.