Gremiales planean concentración frente a Embajada de EE.UU. para exponer crisis venezolana

"No vamos a protestar, vamos a concentrarnos para que sea recibida una comisión, una carta que le vamos a entregar a la encargada de negocios (de Estados Unidos, Laura Dogu)", afirmó este jueves el dirigente sindical José Patines, tras la protesta para exigir aumento salarial que culminó con represión de la policía en la capital venezolana.

Según indicó el dirigente sindical, la concentración está prevista para el próximo 16 de abril en Las Mercedes, una zona del sureste de la capital que es cercana a la ubicación de la embajada americana.

La misiva, señaló, se entregará también con copia al presidente Trump y al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, "para que tomen en cuenta a los ciudadanos de a pie, a los que están sufriendo la crisis".

Los trabajadores marcharon este jueves para pedir aumentos salariales y el cese de la persecución contra los dirigentes sindicales, pero la manifestación en Caracas fue bloqueada y reprimida por la policía antes de llegar al palacio presidencial de Miraflores, el destino original de la protesta.

Por su parte, seguidores del chavismo marcharon en la capital y sí pudieron llegar hasta la sede del Ejecutivo, en una movilización "por la paz" y para conmemorar el vigésimo aniversario de la legislación sobre los consejos comunales.

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El salario mínimo venezolano se mantiene desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales, que entonces equivalían a 30 dólares, pero la inflación crónica y la devaluación lo mantienen hoy en 27 centavos de dólar, según el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

En los últimos años, el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonificaciones para los trabajadores públicos que no tienen incidencia en beneficios laborales y que suman 160 dólares, depositados en bolívares a la tasa oficial del día.