Guterres respalda negociaciones directas entre Israel y Líbano y llama a la diplomacia

El portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, señaló en rueda de prensa que "no hay solución militar a los conflictos de la región" y que "la vía diplomática es la única que puede garantizar seguridad para ambos países".

El portavoz agregó que el secretario general seguirá de cerca las negociaciones y mostró la disposición de la ONU a ofrecer apoyo técnico o mediación, si se le solicita.

Horas antes del anuncio, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró que Hizbulá "anhela un alto el fuego" tras la intensificación de la ofensiva israelí en el país vecino.

El número de muertos por la oleada de ataques israelíes de ayer miércoles contra el Líbano se eleva ya a más de 300 y el de heridos a 1.150, mientras que los equipos de rescate continúan buscando desaparecidos en varias zonas casi 30 horas después de los bombardeos.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, destacó en X que las partes aceptaron un alto el fuego inmediato "en todos los lugares, incluyendo el Líbano". Sin embargo, tanto Israel como Estados Unidos han sostenido posteriormente que el cese de hostilidades no ampara al territorio libanés.

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Al respecto, Dujarric dio la bienvenida a "cualquier esfuerzo de mediación", en referencia a Pakistán, que contribuya a poner fin al conflicto en Oriente Medio, "mantener el alto el fuego alcanzado esta semana y evitar una escalada militar".

"Cualquier país que desempeñe un papel positivo para lograr que las partes detengan este conflicto es muy bienvenido", dijo.

Respecto al viaje a Pakistán de la delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente JD Vance, que podría sentarse a negociar con representantes iraníes una hoja de ruta para poner fin a la guerra, el portavoz enfatizó que "es momento para la diplomacia y no para la destrucción".

"Esperamos que todos los participantes en estas negociaciones aprovechen esta oportunidad para poner fin a este conflicto", afirmó.