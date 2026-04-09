Hija de exministro de Chávez denuncia que su hermano detenido fue trasladado a enfermería

A través de un video, publicado en X por el partido de la líder opositora María Corina Machado, Vente Venezuela, Baduel dijo haber recibido "una información" de que su hermano fue llevado a recibir atención médica, en un contexto en el que organizaciones advirtieron más temprano sobre heridos por represión en El Rodeo, un penal ubicado en el estado Miranda (norte, cercano a Caracas).

"Presumo que es por todo el acontecimiento que ha pasado durante el día y por lo que ocurrió. Fue uno de los afectados", indicó Baduel tras denunciar que las autoridades están "gaseando" a los detenidos con "gas pimienta y bombas lacrimógenas" desde el miércoles.

La también activista responsabilizó al Gobierno encargado de Delcy Rodríguez de "todo lo que ocurra" con su hermano y con "cada uno de los presos políticos" de El Rodeo.

Más temprano, organizaciones opositoras y de derechos humanos de Venezuela alertaron sobre una protesta de presos políticos extranjeros en El Rodeo y advirtieron sobre heridos por represión con gas lacrimógeno y la presunta muerte de un detenido, una información que, según la ONG CLIPP, las autoridades se niegan a confirmar.

Según un comunicado del CLIPP (Comité por la Libertad de los Presos Políticos), en la noche del miércoles se inició una protesta en el patio del centro penitenciario y, "en represalia, los custodios les retiraron las pocas pertenencias que poseían, las cuales habían sido proporcionadas por los presos políticos venezolanos".

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El Rodeo I fue el sitio de reclusión del gendarme argentino Nahuel Gallo, liberado en marzo, quien describió ese recinto como un "lugar de tortura psicológica", así como del francés Julien Février, liberado esta semana tras 15 meses de detención.

El comité exige una investigación inmediata y la intervención urgente de los organismos competentes, además del "acceso humanitario" de la Cruz Roja a la cárcel, en cuyas adyacencias decenas de parientes de estos detenidos se han mantenido por más de 90 días, luego del anuncio del Gobierno el pasado enero sobre liberaciones.